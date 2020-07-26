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Futbol
DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 13:25,Son Güncelleme:

Altay'a Kerim Avcı'dan veda

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Altay'a Kerim Avcı'dan veda
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da Kerim Avcı siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı.

Devre arasında Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'dan kiralanan gurbetçi orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarına veda mesajı yollayarak yeni sezonda İzmir ekibinde olmayacağını duyurdu.

Altay formasıyla 15 karşılaşmada görev alan Kerim, 3 kez rakip fileleri sarsıp, 2 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Siyah-beyazlıların Yılport Samunspor'dan kiraladığı sağ bek Erhan Kartal ile İttifak Holding Konyaspor'dan kiraladığı stoper Abdülkerim Bardakçı'nın 2020-21 sezonunda yeniden Altay'da forma giyip giymeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Altaya Kerim Avcıdan veda

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