Altay'a İsveçli stoper! Eric Björkander imzayı attı
Süper Lig'in yeni ekibi Altay, İsveçli stoper Eric Björkander’i kadrosuna dahil etti.
Süper Ligin yeni temsilcisi Altay, birçok isimle görüşmesine rağmen sessiz kaldığı transfer döneminde ilk resmi imzasını attırdı. Aytemiz Alanyaspordan ayrılan orta saha Ceyhun Gülselam ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, İsveçli stoper Eric Björkanderi resmen kadrosuna dahil etti. İzmir ekibi 25 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak İsveçte Mjallby takımında top koşturan Björkander, ilk kez yurt dışında forma giyecek. Oyuncu daha önce de GIF Sundsvall forması giydi.