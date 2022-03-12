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Altay Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Altay#Yeni Malatyaspor
Altay Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda

Altay Yeni Malatyaspor maçı iki ekip 29. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor ile oynadığı ilk iki maçı kazanan Altay, daha sonraki üç karşılaşmada rakibini mağlup edemedi. Şimdi gözler bugün oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Altay Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Bugüne kadar Altay'a konuk olduğu iki lig maçını da kazanamayan Yeni Malatyaspor, bu iki karşılaşmada da gol sevinci yaşayamadı. Serkan Özbalta göreve geldikten sonra oynadığı beş Süper Lig maçında tek yenilgi alan ve 8 puan toplayan Altay, daha önceki 16 karşılaşmalık süreçte galip gelememiş ve sadece 3 puan alabilmişti. Süper Lig'deki 17 maçlık galibiyet hasretini son karşılaşmada Adana Demirspor'u yenerek sonlandıran Yeni Malatyaspor; bu süreç öncesinde aldığı üst üste iki galibiyette de önce Adana ekibini, ardından Altay'ı mağlup etmişti.

Yeni Malatyaspor geride kalan 28 haftada topladığı 20 puanın dokuzunu Süper Lig'e bu sezon yükselen takımlarla oynadığı dört karşılaşmada aldı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla faul yapan takım olan Altay, yediği son beş golün üçünü penaltı ve serbest vuruştan kalesinde gördü.Altay'ın 2022 takvim senesinde Süper Lig'de attığı altı golün üçünde Thaciano'nun doğrudan katkısı var.
2021/22 Süper Lig sezonunda en fazla kurtarış yapan kaleci olan Mateusz Lis, son beş maçın üçünde rakiplerine gol izni vermedi. Polonyalı eldiven, sezonun ilk 25 karşılaşmasında sadece iki gole kapama yapabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de asisti bulunmayan oyuncular arasında en fazla şut pası veren isim, Yeni Malatyaspor forması giyen Karim Hafez. Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı ilk maçı kazanan Cihat Arslan, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir takımdaki görevine ikide iki yaparak başlamak istiyor.

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ALTAY YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altay Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Altay#Yeni Malatyaspor

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