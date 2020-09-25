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GeriFutbol Son Dakika Haberi | Altay, Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattin'i transfer etti
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Haber Giriş: 25.09.2020 - 18:55 | Son Güncelleme:

Son Dakika Haberi | Altay, Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattin'i transfer etti

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Son Dakika Haberi | Altay, Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattin'i transfer etti
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncuları Yekta Kurtuluş ve Adrien Regattin ile birer yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Futbola İzmirspor'da başlayan 34 yaşındaki Yekta Kurtuluş, Kasımpaşa, Galatasaray ve Sivasspor'dan sonra Antalyaspor'da forma giydi. Tecrübeli futbolcu Süper Lig'de 219, TFF 1. Lig'de 28 ve TFF 2. Lig'de ise 71 maça çıktı.

Türkiye kariyerinde Ankaraspor ve Akhisarspor'da mücadele eden 29 yaşındaki Regattin, ligde ve kupada 103 müsabakada 14 gol kaydetti.

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