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Futbol
DHA
Haber Giriş: 01.08.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Altay transferde atağa kalktı! Arka arkaya imzalar yolda...

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Altay transferde atağa kalktı! Arka arkaya imzalar yolda...
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TFF 1. Lig kulüplerinden Altay, dış transferde gaza bastı. İlk olarak Osmanlıspor’dan ön libero Blagojevic’le anlaşan siyah-beyazlılar, Ümraniyespor’dan kaleci Burak Öğür’ün de işini bitirdi.

Kaleci Burak, sosyal medya hesabından Altay’la ilgili paylaşım yaparak transferi doğruladı. Ümraniyespor’dan Timur ve Galatasaray’dan genç oyuncular Mirza ve Sefa ile söz kesen İzmir temsilcisinin önümüzdeki hafta deneyimli iki futbolcuyu daha renklerine bağlamayı planladığı bildirildi.

Altay, geçen sezon Akhisarspor’la 1. Lig’de Play-Off mücadelesi veren sol kanat Erhan Çelenk ile Süper Lig ekibi Denizlispor’da kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı sol kanat Sedat Şahintürk’e kanca attı. İzmir’e davet edilen iki futbolcunun kulübe gelerek yönetimle masaya oturacağı iddia edildi. Önümüzdeki hafta teknik direktör Yücel İldiz’le bir araya gelerek tecrübeli teknik adama imza attırmayı planlayan yönetim takviye çalışmalarını da sürdürüyor.

 

Altay transferde atağa kalktı Arka arkaya imzalar yolda...

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