Altay Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Altay Trabzonspor maçı canlı yayın detayları

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Altay Trabzonspor maçının ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor bu akşam Altay'a konuk olacak. Karşılaşma saat 20:00’da başlayacak. Mücadele, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak. Spor Toto Süper Lig'de karşı karşıya gelecek olan iki takım 51. kez birbirlerine rakip olacak.

ALTAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Altay'a konuk olacak. Altay Trabzonspor maçı bu akşam saat 20:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek.

TRABZONSPOR

10 gün önce Antalyaspor'a 2-1 kaybederek bu sezonki ilk yenilgisini alan Trabzonspor, geçtiğimiz hafta sonu Hatayspor engelini kayıpsız geçerek ligin zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Bordo-mavili ekipte İsmail Köybaşı, Anthony Nwakaeme ve Gervinho dışında eksik bulunmuyor.

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Hatayspor karşısında sakatlanıp kenara gelen Djaniny ile Stefano Denswil'in durumları maç saati netleşecek.

TD Abdullah Avcı'nın Başakşehir maçı öncesi Nwakaeme de yokken Djaniny riskini alması beklenmiyor.

Hücumda Andreas Cornelius'u en önde izleyeceğiz. Arkasında Abdülkadir Ömür ile Tasos Bakasetas olacak. Orta alandaki "Berat, Dorukhan, Hamsik" üçlüsü büyük ihtimalle bozulmayacak.

ALTAY

Sezonun ilk 7 maçında 5 galibiyet alan Altay, son 10 maçta ise hiç galibiyet elde edemedi ve sadece 3 puan toplayabildi.

Zaman zaman sakatlar, zaman zaman da cezalı oyuncular tam kadro olarak sahaya çıkmalarını engellemişti ancak Giresun deplasmanında önemli bir eksikleri olmamalarına rağmen sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldılar.

TD Mustafa Denizli, "Yeni bir sayfa açmak istiyoruz..." derken; tecrübeli stoper (kaptan) İbrahim Öztürk sakatlığı sebebiyle zorlu maçta forma giyemeyecek. Erhan Çelenk ve Kazımcan Karataş ise şüpheli.

Orta alanda Andre Poko'nun yanında Zeki Yıldırım görebiliriz. İbrahim'in yerine stoperde Murat Akça'nın yanında Khaly Thiam olacaktır.

"Kappel, Pinares, Rodriguez" hücum üçlüsü önünde Daouda Bamba oynar.