Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'den mağlubiyet sözleri

Denizli, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirterek hedeflerinden herhangi bir sapma olmadığını kaydetti.

Ligin dördüncü hafta maçında Konyaspor'a karşı kaybettiklerini vurgulayan Denizli, "Esasında oyunun sonucunu, hem Konyaspor'un istekli oyunu ve hem de bizim inanılmaz derecede yaptığımız pas hataları belirledi. Sezonun başında Altay için bir hedef belirledim. Bu hedefin dışına düşmeyeceğiz." dedi.

Denizli, Süper Lige yeni çıkmış bir takım olduklarını ve birçok oyuncunun da takıma yeni katıldığını anımsatarak, "Aslında sezona iyi bir başlangıç yaptık. Şimdiye kadar aldığımız neticelere bakarsak; Süper Lig'e yeni çıkan bir takım için kötü bir netice değil. Ama her mağlubiyet üzücüdür. Dolayısıyla bugün mağlubiyete üzülüyoruz. Esasında oyun içerisinde müthiş pas hataları yaptık. Belki Konyaspor'un bir çok atağı bizim pas hatalarımızdan başladı. Dolayısıyla bugünü çabuk unutmak mecburiyetindeyiz. Mağlubiyetler futbolda yaşanan şeyler. Her takım yaşar. Ancak bu bizi sene başında koyduğumuz hedeften uzaklaştırmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Palut'un maç sonu açıklamaları

Palut, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını bunu da ilerleyen maçlarla devam ettirmek istediklerini söyledi.

Milli maç arasında da çok iyi hazırlandıklarını vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"İlk 3 maç sonrası verilen milli aradan sonra tekrar bıraktığımız yerden devam etmek istiyorduk. Takımım oyuna çok iyi başladı. İlk 20 dakikada zaten 2-0'lık skora ulaştık. Ondan sonra da oyun hakimiyetimiz devam etti. Maçın 30'la 45. dakika arası gerçekten sıkıntılı bir süreçti. Hem topu Altay'a çok kaptırdık hem de kalemizde pozisyonlar verdik. İkinci yarı kontrolümüz altında gelişti. Çok geniş alanlar yakaladık. Skoru artırabilirdik. Bizim için önemli olan bir galibiyeti almış olduk. Oyuncularım bugün genel manada çok iyi mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyorum."

Bir gazetecinin Konyaspor'un yıl sonu hedefleriyle ilgili sorusunu Palut, şöyle yanıtladı:

"Her maça ayrı ayrı bakarak, her maçtan puan veya puanlar alarak bitirebileceğimiz en yüksek yerde sezonu tamamlamak istiyoruz. Güzel bir sezon olmasını istiyoruz. Bugünden oyuncularıma sıralama, hedef baskısı oluşturmak istemiyorum. Taraftarımız, camiamız şunu bilsin ki; belki her maç kazanamayacağız, istediğimiz sonuçlar olmayacak ama her maç özelinde en iyisini yapmaya çalışan her maç mücadele eden bir Konyaspor izleyeceklerini söyleyebilirim."

Palut, Giresunspor maçı hazırlıklarına iki günlük aranın ardından başlayacaklarını söyledi.