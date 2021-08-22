Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig'deki 200. galibiyetine ulaştı

Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki müsabakada ilk yarıyı Khaly Thiam ve Martin Rodriguez'in golleriyle 2-0 üstün tamamlayan Altay, ikinci yarının başında Cesar Pinares'le farkı 3'e çıkardı. Famara Diedhiou'nun golüne rağmen sonradan oyuna giren yeni oyuncusu Ahmed Rayan'la 1 gol daha bulan İzmir temsilcisi, müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

Ligde ilk 2 haftada 7 gol atıp kalesinde 1 gol gören siyah-beyazlı ekip, 2. haftayı 6 puanla tamamladı.

Süper Lig'de 200. galibiyet

Süper Lig'de daha önce Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, birçok başarıya imza attığı kariyerinde Süper Lig'deki 361. karşılaşmasında 200. galibiyetine ulaştı.

Diğer karşılaşmalarda 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşayan Denizli'nin çalıştırdığı takımlar 683 gol atarken, kalelerinde 412 gol gördü.

Geçen sezon bitime 2 hafta kala geldiği Altay'ı play-off'tan TFF 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında çıktığı 7. karşılaşmasını da kazandı.

"Böyle zorlu deplasmanda 3 puanla dönmek bizim adımıza, camiamız adına gurur verici"

Denizli, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, ilk deplasman maçını ligin güçlü ve son yılların dikkati çeken ekiplerinden Alanyaspor ile yaptıklarını belirtti.

Kazanabilecekleri bir deplasman maçına geldiklerini ifade eden Denizli, "İyi bir çizgi yakaladık. Oyunun ilk yarısında Efecan Karaca'nın pozisyonu kırmızı kartla neticelenince daha da rahat olduk ama bizim, rakibimizin 10 kişi kalmasıyla kendi içimizde yaşadığımız oyun anlayışı değişmez. Tabii ki güzel galibiyet oldu." dedi.

Denizli, maç içinde önemli olan final paslarını çok iyi kullanamadıklarını dile getirerek, "Hatta çıkışta çok pas hatası oldu. Hatalar yapacağız. 2 maçtır ciddi pozisyonlar ürettik. Bunu daha da geliştirip hatalarımızı biraz daha azaltmak istiyoruz. Böylece futbolseverler iyi bir Altay izleyecekler. Sonuç ne olursa olsun, bizim amacımız futbolu güzelleştirmek." diye konuştu.

Mustafa Denizli, bu kadronun bunu yavaş yavaş başaracağını düşündüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Bu kadroda çok ciddi yeni transferler var. Onların uyum sürecini kısalttık. Onlar da saha içinde bunu gösteriyorlar. Böyle zorlu deplasmanda 3 puanla dönmek bizim adımıza, camiamız adına gurur verici."