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Altay teknik direktörlük için Serkan Özbalta'yla anlaşmaya yakın!

#Serkan Özbalta#Altay#Süper Lig
Altay teknik direktörlük için Serkan Özbaltayla anlaşmaya yakın

Mustafa Denizli sonrası Mert Nobre ile de yollarını ayıran Altay'da teknik direktörlük görevi için adı geçen ilk isim Serkan Özbalta oldu. İzmir ekibi, Özbalta ile anlaşmaya çok yakın...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay’da Mustafa Denizli’den sonra dün teknik direktör Mert Nobre ile de 3 maç sonunda yollarını ayıran yönetimin, Serkan Özbalta ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Son olarak bu sezon Manisa Futbol Kulübü’nde görev alan 42 yaşındaki teknik adamın son dakika pürüzü çıkmaması halinde sözleşme imzalayıp siyah-beyazlı takımın Antalya kampına katılacağı belirtildi.

Kariyerinde 3 sezon Keçiörengücü’nü çalıştırdıktan sonra geçen sezon 2’nci Lig’de Manisa FK’yı namağlup şampiyon yapan teknik direktör Özbalta, bu sezon 1’inci Lig’de siyah-beyazlıların başında 8 maçta 5 mağlubiyet, 3 galibiyet gördü. Futbolcuyken Altay’ın U21 takımında forma giyen genç çalıştırıcı göreve gelirse düşme hattındaki eski kulübünü kümede tutmaya çalışacak. Özbalta, Süper Lig’de ilk kez çalışacak.

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#Serkan Özbalta#Altay#Süper Lig

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