MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay tam kadro! Hazırlıklar devam...
GeriFutbol Altay tam kadro! Hazırlıklar devam...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 29.05.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Altay tam kadro! Hazırlıklar devam...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay tam kadro! Hazırlıklar devam...
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig’in iddialı ekiplerinden Altay, yurt dışına çıkan iki oyuncusunun takıma dönmesiyle hazırlıklarına tam kadro devam etmeye başladı.

Siyah-beyazlılarda koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada ülkesine giden Hollandalı Kappel ve İstanbul’da tedavi olduktan sonra Almanya’ya ailesinin yanına giden gurbetçi Kerim Avcı, İzmir’e dönerek takıma katıldı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde hazırlıklarını eksiksiz sürdüren Altay, 19 Haziran’da yeniden başlaması planlanan ligde kalan 6 haftada Süper Lig hedefine ulaşmaya çalışacak

Altay tam kadro Hazırlıklar devam...

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle