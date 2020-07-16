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Haber Giriş: 16.07.2020 - 13:20,Son Güncelleme:

Altay, son maç öncesi testten geçti

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Altay, son maç öncesi testten geçti
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Altay, TFF 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçı öncesi korona virüs testinden geçti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, ligin son haftasında Giresunspor'a konuk olacak. Siyah beyazlılara, play-off için kritik öneme sahip olan bu maç öncesi korona virüs testi uygulandı. Futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde yapılan testin sonuçlarının yarın belli olması bekleniyor.

İzmir ekibi, mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı maç için yarın saat 09.00'da İzmir'de Giresun'a hareket edecek. Altay, Giresunspor'u mağlup etmesi halinde Karagümrük'ün sahasında Adanaspor'a kaybetmesini bekleyecek.

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