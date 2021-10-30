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Canlı anlatım: Altay Sivasspor maçı

#Süper Lig#Altay#Sivasspor
Canlı anlatım: Altay Sivasspor maçı

Süper Lig'in 11. haftasında Altay ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 11. haftasında Altay ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor.

ALTAY 1-1 SİVASSPOR

GOL: 38' Yatabare (Sivasspor) - 44' Bamba (Altay)

İlk yarı sona erdi...

İLK 11'LER

Altay: Lis, Björkander, Ceyhun, Kappel, Ahmed Rayyan, Bamba, Poko, Pinares, Thiam, İbrahim Öztürk, Cebrail

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Gradel, Kayode, Yatabare, Erdoğan, Azubuike, Hakan Arslan, Fajr, Caner

Süper Lig'de 11. haftaya 15 puanla 9. sırada giren Altay, son 3 maçından puan çıkaramadı. Süper Lig'de ilk kez karşılaşacak iki ekip, en son 2004-2005 sezonunda TFF 1. Lig'de birbirlerine rakip olmuştu. Siyah-beyazlı ekipte Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde Mohammad Naderi, Martin Rodriguez, Murat Akça ve Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunuyor.

 

Altay ile oynadığı son üç lig maçını kazanan ve toplam sekiz gol atan Sivasspor; daha önceki beş karşılaşmada tek galibiyet alabilirken, rakip filere yedi gol gönderebilmişti. Süper Lig'de üç maçtır sahadan puansız ayrılan Altay, sezonun ilk yedi haftasında sadece iki yenilgi almıştı. İzmir ekibi bu sezon evinde gol attığı üç maçı da kazanırken, rakip fileleri havalandıramadığı iki karşılaşmayı da kaybetti. Bu sezon Süper Lig'deki tek deplasman galibiyetini kalesini gole kapattığı tek karşılaşmada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek alan Sivasspor, öncesinde dokuz maçlık bir yenilmezlik serisi yakalamıştı.

2021/22 Süper Lig sezonunda en düşük pas yüzdesine sahip iki takım Altay ve Sivasspor. Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım Sivasspor. Altay ise şu ana kadar yediği gollerin sadece %6'sını bu şekilde kalesinde gördü. Altay'ın Süper Lig'de attığı son beş golün dördünde Daouda Bamba'nın doğrudan katkısı var.

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Sivasspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı üç deplasman golü de duran toptan geldi. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin Süper Lig kariyerinde 6+ kez karşılaştığı meslektaşları arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Rıza Çalımbay. 2002/03 sezonundan bu yana Altay'a ilk kez rakip olmaya hazırlanan Rıza Çalımbay'ın, Süper Lig kariyerinde en az üç kez karşılaştığı 39 takım arasında mağlup edemediği tek ekip Akçaabat Sebatspor.

ALTAY SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK? 

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Altay Sivasspor maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Altay#Sivasspor

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