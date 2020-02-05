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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2020 - 13:09,Son Güncelleme:/

Altay savunmada iyi, hücumda kötü

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Altay savunmada iyi, hücumda kötü

TFF 1. Lig'de pazar günü evinde düşme hattında yer alan Boluspor'la oynayacağı maça hazırlanan Altay, son 4 haftada defansta başarılı bir performans sergilerken, forvette ise suskun kaldı.

Siyah-beyazlılar, son 4 maçta sadece 1 gol atabilirken, kalesinde de 1 gol gördü. İlk yarının son haftasında evinde Giresunspor'la 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisi, ikinci yarıya deplasmanda Cesar Grup Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek başladı.

Daha sonra iç sahada İstanbulspor'u tek golle geçen Altay, son olarak Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la dış sahada yine golsüz berabere kaldı. Bu süreçte 5 puan toplayan Altay, 7 puan kaybetmesine rağmen adını ilk 6'ya yazdırdı. Siyah-beyazlılarda Hollandalı sağ kanat Kappel'in sarı kart cezası sona erdi. Kappel'in ufak bir sakatlığının bulunduğu ancak Boluspor maçına yetişebileceği belirtildi. Altay'da sol el serçe parmağı kırılan sol bek Özgür'ün de oynamasında sakınca olmadığı belirtildi.

Altay savunmada iyi, hücumda kötü

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