Altay, Samsunspor’la 9 yıl sonra! Pazar günü...

İki takım en son yine 1’inci Lig’de 2010-11 sezonda rakip olmuş, 30 Ocak 2011’de Samsun’da oynanan son müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı. Altay o sezon küme düşerken, Samsunspor ise ilk 2’den Süper Lig biletini kapmıştı. Geçen 9 yıllık süreçte siyah-beyazlılar üst üste 4 yıl 2’nci Lig’de yer alırken, 2 sene de 3’üncü Lig’de boy gösterdi.



Art arda iki lig atlayarak son 2 sezonda 1’inci Lig’de mücadele eden İzmir temsilcisi, bu yıl hedefini Süper Lig olarak belirledi. Son 2 sezonda 2’nci Lig’de yer alan Samsunspor da 2 yıl sonra döndüğü 1’inci Lig’de bekleme yapmadan Süper Lig’e dönmek istiyor. İki kulüp Süper Lig’de şimdiye kadar 48 kez karşı karşıya geldi. Altay 19, Samsunspor 15 galibiyet alırken, 14 maç berabere bitti. 1’inci Lig’de ise 10 maçta siyah-beyazlılar 6 galibiyet alırken, kırmızı-beyazlılar 4 kez kazanan taraf oldu.



İLDİZ: İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ



Lige iyi başlamak istediklerini söyleyen Altay Teknik Direktörü Yücel İldiz, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Transfer anlamında 1-2 eksiğimiz var. Yönetim bu takviyeleri yapmak için çaba gösteriyor. Bizim işimiz ise sahada başarılı olmak. Bunun için çalışıyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircimiz yanımızda olamayacak ancak onların gönüllerinin bizimle olduğunu biliyoruz. Samsunspor’la zor bir maça çıkacağız. Sezona 3 puanla başlamak istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.



Öte yandan, transfer şampiyonu Altay’ın forvet arkası ve stoper arayışı sürüyor.

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