Altay sakatlandı, Fenerbahçe'de kaleci krizi ortaya çıktı! Başakşehir'in iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BAŞAKŞEHİR

- Okan Buruk sonrası Aykut Kocaman'la yola devam eden Başakşehir, son 7 maçın sadece 2'sini kaybetti ama hala düşme hattından çıkabilmiş değil.

- Boli Bolingoli-Mbombo ve Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlıkları devam ediyor, son antrenmanda fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştılar. Sol bekte Cemali Sertel izleyeceğiz.

- Resmi kaynaklardan isim verilmeden "bir oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır" açıklaması yapıldı, daha sonra Deniz Türüç kendi sosyal medya hesabından karantinada olduğunu duyurdu.

- Son 1-2 maçta koronavirüs nedeniyle karantinada oldukları için forma giyemeyen Mert Günok ile Leo Duarte'nin durumları belirsizliğini koruyor. Duarte son antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Savunmanın merkezinde "Ponck & Epureanu" ikilisi oynayacak.

- TD Aykut Kocaman'ın hücumun bir kanadında Edin Visca'ya, diğerinde Nacer Chadli'ye, ortalarında ise Giuliano'ya forma vermesi kesin gibi...

FENERBAHÇE

- Beşiktaş'ın Ankaragücü'ne takılması sonrası yeniden şampiyonluk için umutlanan Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın sakatlığıyla sarsıldı.

- Genç eldiven minimum 6 hafta sahalardan uzak kalacak, sezonu kapattı. Euro 2020'ye gitme umudu da sıfıra yakın... Gözler Harun Tekin'de!

- Harun bu sezon ligde hiç forma giymedi, kupada ise son oynadığı karşılaşma bir başka Başakşehir maçıydı ve yediği hatalı goller sonrası sarı-lacivertli taraftarlardan tepki çekmişti.

- Harun'un yedeği 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin ya da 98'li Oytun Özdoğan olacak.

- Osman Ertuğrul, U19 Gelişim Ligi'nde bu sezon 1 maçta oynadı. Oytun ise kupada Karacabey Belediye karşısında 60 dakika oynamış ve gol yememiş, devamında da ligde Gaziantep FK karşısına çıkıp kalesinde 3 gol görmüştü. Yediği gollerden biri nedeniyle ciddi eleştiri almıştı.

- Gökhan Gönül sakat, Enner Valencia belirsiz, Diego Perotti hazır değil.

- Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu orta alandaki Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Dimitris Pelkas'tan oluşan 5'liyi bozmayacaktır.

- Sağ bekte Nazım Sangare ile başlaması, hücumda Valencia yerine Mame Thiam ya da Papiss Cisse'yi tercih etmesi bekleniyor. Mbwana Samatta hamle oyuncusu olacak.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in son 8 lig maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti.

- Fenerbahçe'nin son 7 lig maçının 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- İki takım arasında oynanan son 5 resmi maçın 4'ünde "karşılıklı gol" oldu.

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%57'lik kesim Beşiktaş'ın puan kaybı sonrası şampiyonluk umudunu korumak isteyen sarı-lacivertli takımdan galibiyet bekliyor...

%16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Başakşehir TD Aykut Kocaman'ın saha kenarındaki hikayesi ve başarıları...