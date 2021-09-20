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Altay, Rize deplasmanına 2 eksikle gidiyor

#Süper Lig#Altay#Rizespor
Altay, Rize deplasmanına 2 eksikle gidiyor

Süper Lig'de son maçını galibiyetle tamamlayan Altay, 6. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

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Çaykur Didi Stadı'ndaki Çaykur Rizespor-Altay maçı yarın saat 17.00'de başlayacak. Lige 2'de 2 yaparak başladıktan sonra iki maçını kaybeden Altay, geçen hafta derbi mücadelesinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlı ekip ligde 9 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Altay'da Cesar Pinares ve Ahmed Rayan'ın sakatlıkları bulunuyor.

- Çaykur Rizespor'la 13. randevu

Rakibiyle Süper Lig'de daha önce 12 maça çıkan Altay, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 18 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 19 gol gördü.

Deplasmandaki 6 müsabakada sadece 1 galibiyeti bulunan Altay, diğer 5 karşılaşmayı kaybetti.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e taşımıştı.

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#Süper Lig#Altay#Rizespor