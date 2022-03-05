Altay Pirge’den Makedonya’da altın madalya

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83 kilo finalinde ABD’li rakibini yenerek altın madalyaya uzanan Pirge “Grappling ülkemizde yavaş yavaş gelişen bir spor. Olimpik bir spor olmadığından destek almamız da güç. Sağ olsunlar Makedonya’daki turnuvaya Cinoğlu Lojistik, Musa Cinoğlu ve PGE Gemi İşletmeciliği, Samet Baysal’ın sponsorluğunda gittim. Sponsorlarımız sayesinde bayrağımızı göndere çektirdik. Tabii Konya’da birlikte kamp yaptığım Hasan Yolcu ve ekibine de teşekkür etmem gerek. Güzel bir şampiyonayı geride bıraktık. Turnuva sonunda AB’de bir eğitim kampına ve turnuvaya davet edildim. Hedefim Naga’da kemer kazanmak... Daha önce ADCC’de iki defa derece yapmıştım” dedi.