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Haber Giriş: 02.11.2020 - 12:24 | Son Güncelleme:

Altay Pirge'den iki madalya

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Altay Pirge'den iki madalya
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BOSNA Hersek’in Tuzla kentinde düzenlenen Adcc International Open Pes Ettirmeli Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Altay Pirge iki dalda dereceye girdi.

17 ülkeden 180 sporcunun mücadele ettiği turnuvaya Türkiye’den katılan tek isim olan Pirge 100 kiloda üçüncü, 91 kiloda dördüncü olarak bronz madalya kazandı.

Sponsorluğunu milli futbolcu Merih Demiral, Fatih Erbaş ve Zeki Şirinoğlu’nun yaptığı Pirge, “Geçen yıl da burada dereceye girmiştim. Adcc Open, pes ettirmeli güreşin resmi Avrupa Şampiyonası... Böylesine önemli bir organizasyonda üst üste iki yıl dereceye girmek önemli bir başarı. Hedefim gelecek yıl kendimi geliştirerek birincilik kemerini kazanmak. Benden desteklerini esirgemeyen sponsorlarıma çok teşekkür ederim” dedi.

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