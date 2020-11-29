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Futbol
DHA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 14:01 | Son Güncelleme:

Altay pes etmiyor! Zirveye tutundu...

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Altay pes etmiyor! Zirveye tutundu...
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TFF 1’inci Lig’de üst sıraları hedefleyen Altay, son 2 maçında geriye düşmesine rağmen galip gelmeyi başararak zirve yarışına tutundu.

Geçen hafta deplasmanda 1-0 geriye düştüğü Menemenspor maçını 2-1 kazanan siyah-beyazlılar, dün evinde Bursaspor karşısında kalesinde gol gördükten sonra maçı çevirmeyi bildi. Ziya ve Paixao’nun (2) golleriyle sahadan 3-1’lik zaferle ayrılan Altay, 16 puana ulaşıp iddiasını sürdürdü. Ligde 2 Aralık Çarşamba günü evinde Giresunspor’la erteleme maçına çıkacak İzmir temsilcisinde dün oyuna ikinci yarıda giren Portekizli forvet Marco Paixao, attığı 2 golle toplam gol sayısını 8’e çıkardı.

Tecrübe farkı Altay, Bursasporu Paixao ile geçti...
Tecrübe farkı! Altay, Bursaspor'u Paixao ile geçti...

Milli takım arasını iyi değerlendirdiklerini hatırlatan teknik direktör Yücel İldiz, "Menemenspor maçından sonra Bursaspor maçını da kazanmak durumundaydık. Genç ve enerjik bir takıma karşı mücadele ettik. Beklenmedik bir golle geriye düştük ancak ilk yarıyı berabere bitirdik. İkinci yarıda yaptığımız müdahalelerle maçı kazandık. Tecrübeli oyunculara sahibiz. 15-16 günde 5 maç oynayacağız. Bursaspor maçını kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz. Biz yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezası sona eren kanat oyuncusu Erhan Çelenk, Giresunspor maçında forma giyebilecek.

 

Altay pes etmiyor Zirveye tutundu...

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