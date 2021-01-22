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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 19:22 | Son Güncelleme:

Altay, Marcio Mossoro ile anlaştı

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Altay, Marcio Mossoro ile anlaştı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, tecrübeli futbolcu Marcio Mossoro'yu transfer etti

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Mossoro ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

2014-2015 sezonundan beri Türkiye'de top koşturan 37 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Medipol Başakşehir ve Göztepe formalarıyla lig ve kupada çıktığı 206 maçta 22 gole imza attı

TFF 1. Lig ekibi ayrıca Murat Akça ve Cebrail Karayel'i de kadrosuna dahil etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Yeni Malatyaspor'dan Murat Akça ile MKE Ankaragücü'nden ayrılan Cebrail Karayel'le sözleşme imzalandığı bildirildi.

Galatasaray'da profesyonel olan 30 yaşındaki Murat Akça, Denizlispor, Adana Demirspor, Sivasspor, Kardemir Karabükspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Giresunspor'da forma giydi.

Son olarak MKE Ankaragücü'nde mücadele eden 26 yaşındaki Cebrail Karayel daha önce Ankaraspor, Mamak FK, Çankaya FK ve Şanlıurfaspor'da da yer aldı

Altay, Marcio Mossoro ile anlaştı

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