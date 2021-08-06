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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2021 - 13:44 | Son Güncelleme:

Altay, Melih Altıkulaç'la anlaşamadı

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Altay, Melih Altıkulaç'la anlaşamadı

Süper Lig’de mücadele edeceği yeni sezon öncesi hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Altay, gurbetçi sol bek Melih Altıkulaç’la anlaşamadı.

Fransa ekibi Olimpique Lyon’dan transfer edilmek üzere İzmir’e gelen 19 yaşındaki savunmacı Erzurum kampına katıldıktan sonra takımdan ayrıldı.

Son olarak dün Fildişi Sahilli ön libero Serge Aka ve Polonyalı kaleci Mateusz Lis’i kadrosuna katarak toplam 7 takviye yapan siyah-beyazlılar, Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis, Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan ve Şilili 10 numara Cesar Pinares’le görüşmeleri sürdürüyor.

Altay, Melih Altıkulaçla anlaşamadı

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