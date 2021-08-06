Altay, Melih Altıkulaç'la anlaşamadı

Fransa ekibi Olimpique Lyon’dan transfer edilmek üzere İzmir’e gelen 19 yaşındaki savunmacı Erzurum kampına katıldıktan sonra takımdan ayrıldı.



Son olarak dün Fildişi Sahilli ön libero Serge Aka ve Polonyalı kaleci Mateusz Lis’i kadrosuna katarak toplam 7 takviye yapan siyah-beyazlılar, Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis, Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan ve Şilili 10 numara Cesar Pinares’le görüşmeleri sürdürüyor.

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