Altay maç tekrarı için resmen başvurdu

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Antalyaspor maçında klasman dışı hakem Alper Çetin'in görev yapması gerekçesiyle tekrar talep eden yönetim, tüm belgeleri TFF'ye iletti.

Başkan Özgür Ekmekçioğlu resmi işlemlerin tamamlandığını açıkladı.

Ekmekçioğlu, "Yönetim kurulu olarak Antalyaspor maçının tekrar edilmesi konusunda TFF'ye resmi başvurumuzu yaptık. Belgelerimizi ve evrakımızı tamamlayıp işlemi başlattık" dedi.



Hafta sonu oynanan maçta Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda rakibine 2-1 mağlup olup kurtuluş hattının 7 puan gerisine düşmüştü.