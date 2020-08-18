Altay, Lokman Gör'ü transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Alanyaspor'dan Lokman Gör'le sözleşme imzaladı.
Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, 1 yıllık anlaşmaya varılan Lokman Gör'ün Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarına katıldığı bildirildi.
Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Pendikspor'da profesyonel olduktan sonra Antalyaspor, Samsunspor, Osmanlıspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Alanyaspor'da forma giydi.
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