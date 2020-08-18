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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 12:27,Son Güncelleme:

Altay, Lokman Gör'ü transfer etti

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Altay, Lokman Gör'ü transfer etti
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, Alanyaspor'dan Lokman Gör'le sözleşme imzaladı.

Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, 1 yıllık anlaşmaya varılan Lokman Gör'ün Afyonkarahisar'daki kamp çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Pendikspor'da profesyonel olduktan sonra Antalyaspor, Samsunspor, Osmanlıspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Alanyaspor'da forma giydi.

Altay, Lokman Görü transfer etti

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