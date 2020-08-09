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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 11:50,Son Güncelleme:

Altay, Lokman Gör'le anlaştı

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Altay, Lokman Gör'le anlaştı
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Teknik direktör Yücel İldiz'i dümene geçiren TFF 1'inci Lig ekibi Altay, stoper Lokman Gör ile her konuda anlaştı. Genç defans oyuncusu Cenk Özkacar'ı yeni sezon öncesi Fransa ekibi Lyon'a satan siyah-beyazlılar, İldiz'in raporu doğrultusunda Lokman'ın işini bitirdi.

Geçen sezon Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'la sadece 1 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu kariyerinde Pendikspor, Antalyaspor, Samsunspor, Osmanlıspor, Şanlıurfaspor, Göztepe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Alanyaspor'da oynadı.

Öte yandan Altay'ın Gençlerbirliği'nde görev yapan orta saha Sadio Diallo'yla da el sıkıştığı ifade edildi. İzmir ekibinin aynı takımdan Stephane Sessegnon'la da görüşme halinde olduğu öğrenildi.

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