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Altay kupada başka

#Altay#Mustafa Denizli#Ziraat Türkiye Kupası
Altay kupada başka

Spor Toto Süper Lig'de son 7 maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak düşüşe geçen Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna dolu dizgin devam ediyor.

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Kupadaki ilk sınavında 3'üncü turda Belediye Derincespor'u 5-1'lik skorla saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, dün 4'üncü turda karşılaştığı 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nü 4-2 mağlup ederek moral buldu. İlk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmanın ikinci devresinde Rayan (2) ve Paixao'nun (2) golleriyle rakibini dize getiren İzmir temsilcisi, tur atlayarak taraftarının gönlünü aldı. Kupada 2 maçta 9 gol kaydeden Altay kalesinde 3 gol gördü. Yedek ağırlıklı kadrosuyla sahaya çıkan Altay'da Mısırlı santrfor Ahmed Yasser Rayan, röveşata ile kaydettiği jeneriklik golüyle kupanın en şık gollerinden birine imza attı. Altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Kazımcan Karataş, Süper Lig'deki Medipol Başakşehir deplasmanında olduğu gibi kupada da 90 dakika sahada kalırken, yine altyapı patentli Cem Özgener ise kupada 86'ncı dakikada oyuna girerek ikinci kez A takımda forma şansı buldu. Ligde cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Altay'da sarı kart cezalısı Thiam forma giyemeyecek. Björkander, Naderi ve Eren'in ise tedavileri sürüyor.

MUSTAFA DENİZLİ'YE ÖDÜL

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Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 12'nci yaşını geride bırakan Karşıyaka Life dergisi tarafından Onur Ödülü'ne layık bulundu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa FK ile oynanan maçın ardından Bayraklı Arena'daki törene katılan Denizli'ye ödülünü Karşıyaka Life Dergisi İmtiyaz Sahibi Güliz Eğrihancı takdim etti. Geçen sezon siyah-beyazlıların 18 yıllık Süper Lig hasretine son veren Türk futbolunun en kariyerli teknik direktörlerinden Mustafa Denizli, yenilenen Alsancak Stadı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adının verilmesinin de gururunu yaşamıştı.

Altay kupada başka

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#Altay#Mustafa Denizli#Ziraat Türkiye Kupası

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