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Altay küme düşme hattına geriledi

#Süper Lig#Altay#Anadolu Kulüpleri
Altay küme düşme hattına geriledi

Altay, Spor Toto Süper Lig’de zirveyi gördüğü ilk 7 haftanın ardından üst üste aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyerek adeta kabus gördü.

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Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’i Play-Off şampiyonu olarak tamamlayan Altay, 18 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig’e yükselmişti.

Siyah-beyazlılar, efsanesi olan teknik direktör Mustafa Denizli ile büyük bir heyecanla sezona başlangıç yapmıştı.

İlk 7 hafta sonunda 5 galibiyet alan ve 2 mağlubiyet elde eden Altay, ligin zirvesine kadar çıkmıştı. Ancak 8. haftada alınan Gaziantep FK yenilgisiyle İzmir temsilcisinde işler tersine gitmeye başladı.

Üst üste oynadığı 12 maçta galibiyet alamayan Altay, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle adeta tepetaklak oldu.

Ligin 16. haftasında evi olarak gördüğü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’na da kavuşan siyah-beyazlılar, kötü gidişatı bir türlü durduramadı.

Ligin ilk yarısını 18 puanla kapatan Altay, devre arasında yapmak istediği takviyelerle durumu tersine çevirmeye çalışacak.

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#Süper Lig#Altay#Anadolu Kulüpleri

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