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Altay keskin virajda

#Süper Lig#Altay#Anadolu Kulüpleri
Altay keskin virajda

Süper Lig’de son 6 karşılaşmasında 5 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak taraftarının tepkisini çeken Altay, önümüzdeki 2 haftada birbirinden zorlu 2 deplasman maçına çıkacak.

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Siyah-beyazlılar, ilk olarak cuma günü son haftaların flaş ekibi Medipol Başakşehir’e konuk olacak. İzmir ekibi, Teknik Direktör Emre Belözoğlu önderliğinde 5’te 5 yapan İstanbul temsilcisinin galibiyet serisine son vermeye çalışacak. Altay, bir sonraki hafta 4 Aralık’ta ise bu kez Galatasaray’ın misafiri olacak.

Deplasmanda oynayacağı 2 kritik müsabakadan toplayacağı puanlarla moral bulmak isteyen Altay, evine eli boş dönmesi halinde tehlikeli bölgeye iyice yaklaşacak. Siyah-beyazlılar ilk yarının son 4 maçında ise Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor (D), Trabzonspor ve Kasımpaşa (D) ile karşı karşıya gelecek. Alt adalesinde yırtık tespit edilen İsveçli stoper Eric Björkander’in tedavisinin sürdüğü Altay’da İranlı sol bek Mohammad Naderi ve sol kanat Eren Erdoğan takımdan ayrı çalışıyor.

TAŞPINAR: STADIMIZI HEYECANLA BEKLİYORUZ

Altay’ın geçmiş dönem Yüksek Divan Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak Alsancak Stadı’nı heyecanla beklediklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce bir televizyon programında Alsancak Stadı ile ilgili, "Altay’da Mustafa hoca semboldür. Ben kendisini Altay’da tanıdım. Niye olmasın, yakışır" şeklinde konuştuğunu hatırlatan Ahmet Taşpınar, "Dönemin Başbakanı Sayın Binali Yıldırım da stadımız ile kulübümüz arasındaki güçlü bağı gösteren açıklamalar yaptı. Bu iki söz bizim için gerçekten çok önemli" dedi.

Altay keskin virajda

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"GÜNDÜZÜM SENİNLE" ANİMASYONU

Alsancak Stadı’nın eski ve yeni görüntülerinden bir animasyon hazırlayan Altay, taraftarın gönlünde taht kurdu. Stadın nostaljik görünümünün elle çizildiği, sonrasında ise yeni halinin ekrana yansıdığı animasyonun müziği için taraftarların maçlarda söylediği Ferdi Özbeğen’in "Gündüzüm seninle" isimli parçası kullanıldı. Eski stattaki, "Altay Alsancak Stadı" tabelasının yeni stadyuma yerleştirildiği animasyon, "Herkes için stat, bizim için ev" mesajıyla sona erdi.

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#Süper Lig#Altay#Anadolu Kulüpleri

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