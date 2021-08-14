Altay Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor, Altay'ın Süper Lig tarihinde karşılaşacağı 57'nci takım olacak. İzmir ekibi bugüne kadar rakip olduğu 56 takım arasında sadece Beyoğluspor ve Kahramanmaraşspor'u mağlup edemedi. Altay ile oynadığı son yedi resmi maçın altısını kazanan Kayserispor, bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 22 gol gönderdi. Süper Lig tarihinde İzmir takımlarına konuk olduğu hiçbir maçı kazanamayan Kayserispor, geçen sezon Göztepe deplasmanından beraberlikle dönmüştü.

Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987/88 sezonundan bu yana sadece bir İzmir temsilcisi lige yükseldiği sezonun açılış haftasında galip gelebildi. Süper Lig tarihinde açılış maçını deplasmanda oynadığı yedi sezonun sadece birine kazanarak başlayabilen Kayserispor, bu galibiyeti Başakşehir'i 2-0 yenerek aldı. Altay geçen sezon hem toplamda, hem de iç sahada en fazla gol atan 1. Lig takımıydı. Marco Paixao, Altay forması giymeye başladığı 2018/19 sezonundan bu yana takımın attığı gollerin %44.4'ünü kaydetti.

2021 takvim senesinde Süper Lig'de en fazla gol atan Kayserispor oyuncusu olan İlhan Parlak, kariyerinde Altay'a karşı forma giydiği tek resmi maçta 11 dakika şans bulabildi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Kayserispor'u konuk ettiği son iki Süper Lig maçını gol sevinci yaşayamadan kaybetti. Teknik direktörlük kariyerinde Altay'a sadece bir kez rakip olan Yalçın Koşukavak, Ekim 2019'da oynanan 1. Lig karşılaşmasını deplasmanda 2-1 kaybetti.

ALTAY KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altay Kayserispor maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK HAFTA RAKİP KAYSERİSPOR

İzmir temsilcisi, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın saat 21.45'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın çalıştırdığı Kayserispor'u konuk edecek. Koşukavak, daha önce Altay'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Altay'ın Alsancak Stadı tamamlanana kadar iç saha maçlarını oynayacağı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, Göztepe'den sonra Altay'ın da Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, şimdiye kadar İranlı Mohammad Naderi, Polonyalı kaleci Mateusz Lis, Fildişi Sahilli futbolcular Serge Arnaud Aka ile Daouda Karamoko Bamba, Şilili Martin Rodriguez, İsveçli Eric Björkander, Brezilyalı Thaciano Mickael da Silva ve Ceyhun Gülselam'ı transfer ettiğini açıkladı.

SÜPER LİG'DE RAKİPLERİ

Geride kalan 41 sezonda Süper Lig'de 57 farklı takımla mücadele eden Altay; Alanyaspor, Medipol Başakşehir, Gaziantep, Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la ligde ilk kez karşılaşacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la 82 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'la 50 ve diğer İzmir temsilcisi Göztepe ile 46 müsabakada birbirlerine rakip oldu.

ALTAY'IN BAŞINDA MUSTAFA DENİZLİ

Futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'da "Büyük Mustafa" lakabıyla anılan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerini kısa dönem forma giydiği Galatasaray'da tamamladı.

Futbolculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan 10 Kasım 1949 doğumlu Mustafa Denizli, TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine 2 hafta kala göreve geldiği Altay'ı Süper Lig'e taşıdıktan sonra Süper Lig'de de takımın başında yer alacak.

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, ligde bu takımların dışında Kocaelispor ve Kasımpaşa'yı da çalıştırdı.

Ligde 359 maçta görev yapan Mustafa Denizli, bu müsabakalarda 198 galibiyet, 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 676 gol atan Denizli'nin ekipleri, kalelerinde 411 gol gördü.

İzmir'den 18 sene sonra 2 takım

Profesyonel futbol liglerinin başladığı 1959'da Milli Lig Beyaz Grup'ta Altay ve İzmirspor, Kırmızı Grup'ta da Göztepe ve Karşıyaka ile temsil edilen İzmir, bir sonraki sezon Altınordu'nun da katılımıyla 1964-1965 sezonuna kadar 5 takımla yer aldı.

1972-1973'e kadar en az 3 takımla Süper Lig'de mücadelesini sürdüren İzmir ekipleri, bu sezondan sonra temsilcisinin kalmadığı 1983-1984 sezonuna kadar en az bir takımla ligde boy gösterdi.

1984-1985 sezonunda Altay'ın tekrar Süper Lig'e yükselmesiyle 1999-2000 sezonuna kadar Süper Lig'de yer alan İzmir, 2000-2001'de yine temsilcisiz kaldıktan sonra 2001-2002'de Göztepe, 2002-2003'te de Göztepe ve Altay ile en üst ligde mücadelesini sürdürdü.

Bu iki takımın lige vedasıyla 2003-2004'ten 2010-2011'e kadar Süper Lig'den uzak kalan İzmir'in hasretini Bucaspor dindirse de sarı-lacivertli ekip sadece 1 sezon kümede kalabildi. 2017-2018'den itibaren Göztepe ile tekrar Süper Lig'de boy gösteren İzmir kenti, bu sezon Altay ve Göztepe ile Süper Lig'de yer alacak.