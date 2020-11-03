Altay Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Altay ile Karatay Termal 1922 Konyaspor bugün Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda 3. tur mücadelesine çıkacak. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Altay Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı hakkında ayrıntılar...

Altay Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı bugün saat 15:30'da başlayacak. Müsabakayı Alpaslan Şen yönetecek. Maçı canlı yayınlayan bir kanal bulunmuyor.

TEKNİK ADAM SAHA KENARINDA OLACAK

Siyah-beyazlılarda koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra iyileşen teknik direktör Yücel İldiz, takımının başında yer alacak.

İzmir ekibinde koronavirüs testi negatif çıkan futbolcu sayısının 14'ün üzerinde olduğu öğrenildi. Altay, genç ağırlıklı kadrosuyla kupada tur arayacak. Son resmi maçında ligde 21 Ekim'de Altınordu ile karşılaşan Altay, 13 gün sonra yeniden bir müsabakaya çıkmış olacak.