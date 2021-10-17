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Altay Karagümrük maçı ile Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galibiyet elde etmesi halinde maç fazlası ile 18 puan elde ederek ikinci sıraya oturacak olan Altay, Karagümrük karşısında en iyi 11'i ile sahaya çıkacak. Peki, Altay Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ALTAY KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Altay, Karagümrük ile karşılaşacak. 17 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde VavaCars Fatih Karagümrük, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı.

Ligde 5 galibiyet ve 3 yenilgisi olan Altay ise 15 puan elde etti.

VavaCars Fatih Karagümrük'te Ervin Zukanovic ve Jimmy Durmaz, Altay maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.