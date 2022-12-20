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Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Göztepe maçında kendisine vuran taraftardan şikayetçi olmadı

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#Göztepe-Altay#Ozan Evrim Özenç#Mehmet Nihat Aydın
Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Göztepe maçında kendisine vuran taraftardan şikayetçi olmadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 13:24

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç,olaylı derbide sahaya girerek korner direğiyle kafasına vuran Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın'dan şikayetçi olmadı.

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Spor Toto 1’inci Lig’de 15’inci haftada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve her iki takımın hükmen mağlubiyet ile seyircisiz oynama cezaları aldığı Göztepe-Altay derbisinde sahaya giren Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın tarafından kafasında korner direği parçalanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’in tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın’dan şikayetçi olmadığı öğrenildi. 

Tecrübeli file bekçisinin bu olayla gündeme gelmek istememesi nedeniyle saldırgan hakkında yasal işlem başlatmadığı belirtildi. Kaleci Ozan’ın kararının halen cinayete teşebbüsten tutuklu olan Nihat Aydın’ın kamuoyuna yaptığı özür açıklamasıyla ilgili olmadığı, olayın başından bu yana bir şikayette bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından kafasına 4 dikiş atılıp geceyi hastanede geçiren Ozan, Boluspor maçında forma giyememişti. 

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