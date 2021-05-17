Canlı: Altay - İstanbulspor maçı

Altay ile İstanbulspor arasındaki maç, saat 20.00'de başladı ve Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanıyor. Müsabaka, TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Maçta ikinci devre oynanıyor:

Altay: 3

İstanbulspor: 1

Gol: 2' Kappel, 14' penaltıdan Paixao 43' Paixao (Altay), 10' penaltıdan Onur (P)

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında yarı final heyecanı oynanan Altay-İstanbulspor maçıyla başladı. Bu sezon 26. kez uygulanan play-off'ta Altay altıncı, İstanbulspor ise üçüncü kez yer alırken, maçın ayrıntıları merak konusu oldu.

Karşılaşmanın rövanşında iki ekip 22 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Bu sezon ligde oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1'lik skorlarla İstanbulspor kazandı.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde çıktığı ligdeki son 2 maçını kazanan Altay, 18 yıllık Süper Lig özlemine son vermek istiyor. Futbolcu olarak 18 yıl formasını giydiği İzmir ekibinde iki kez Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Mustafa Denizli, bu kez teknik adam olarak bir kupa sevinci daha yaşamayı hedefliyor. Daha önce 1’inci Lig’de 5 kez Play-Off oynamasına rağmen Süper Lig’e yükselemeyen siyah-beyazlılar bu defa şeytanın bacağını kırmak için mücadele edecek. Altay, normal sezonda İstanbulspor’a deplasmanda 2-1, evinde 3-1 mağlup olmuştu.