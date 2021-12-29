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Altay, İstanbul'a 5 eksikle gidiyor

#Ziraat Türkiye Kupası#Altay#Beşiktaş
Altay, İstanbula 5 eksikle gidiyor

Süper Lig’de ilk devreyi 18 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde tamamlayan Altay, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5’inci tur mücadelesinde Beşiktaş’a konuk olacak.

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Vodafone Park’ta saat 21.00’de başlayacak müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak.

Rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile gerek olursa seri penaltılarda mağlup eden taraf tur atlayacak.

Bu sezon ligde evinde Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 12 maçta galibiyet yüzü göremeyen Altay, kupada turu geçerek moral bulmak istiyor. 

İzmir temsilcisi zorlu sınavı geçerek adını son 16’ya yazdırmayı hedefliyor.

TAKIMDA 5 EKSİK, KAPPEL VE BAMBA BELİRSİZ

Altay’da tedavileri süren stoperler İbrahim ve Murat forma giyemeyecek.

Ligde ilk yarının son haftasındaki Kasımpaşa deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Cebrail ile kadro dışı kalan sağ bek Tolga ve sol kanat Erhan da görev alamayacak.

Hafif sakatlıkları bulunan sağ kanat Kappel ve forvet Bamba’nın durumları maç saatinde netleşecek. Siyah-beyazlılar kupada önceki turlarda Belediye Derincespor ve Manisa FK’yı elemişti.

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#Ziraat Türkiye Kupası#Altay#Beşiktaş

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