Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Altay İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süperlig#Altay#İstanbul Başakşehir
Altay İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda

Altay'ın resmi maçlarda yenilmediği takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi İstanbul Başakşehir. Altay'a konuk olduğu altı resmi maçı kazanamayan İstanbul Başakşehir, puan aldığı tek karşılaşmayı Ekim 2001'de 2. Lig'de oynadı. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında 7 puan toplayan Altay, bu sezon iç sahada çıktığı daha önceki 11 karşılaşmada kazandığı puan sayısını yakalamak istiyor. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Altay İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Haberin Devamı

Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son beş maçın sadece birini kaybeden İstanbul Başakşehir, aldığı üç galibiyette de rakiplerine gol izni vermedi. Süper Lig'deki son üç maçını 2+ gol yiyerek kaybeden Altay, daha önceki altı karşılaşmanın dördünde kalesini gole kapatmış ve sadece bir mağlubiyet almıştı. Süper Lig'de oynadığı son iki maçı gol yemeden kazanan İstanbul Başakşehir, bu sezon bu şekilde iki farklı 3+ karşılaşmalık seri yakalayan ilk takım olmak istiyor. Süper Lig'de İzmir takımlarıyla oynadığı son beş maçı kazanamayan İstanbul Başakşehir, daha önceki sekiz karşılaşmada sadece bir kez puan kaybetmişti. Bu sezon Altay formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Leandro Kappel, 18. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasından bu yana gol pası veremiyor. Geçen hafta İstanbul Başakşehir'in Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada asist yapan Stefano Okaka, bu sezon Süper Lig'de takımının en fazla gole katkı yapan ismi konumunda.

Haberin Devamı

Süper Lig'de 20+ maça çıkan yerli teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasına sahip olan çalıştırıcı Emre Belözoğlu.

ALTAY İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altay İstanbul Başakşehir maçı saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süperlig#Altay#İstanbul Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri

BAKMADAN GEÇME!

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme
Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

Prens Andrew ile Jeffrey Epstein ilişkisinden inanılmaz detaylar! Bir fotoğrafla her şey altüst oldu

#Prens Andrew
İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

İki kafa ve üç kolla doğan bebekler şaşkına uğrattı... Merak edilenleri Türk doktor anlattı

#Siyam İkizleri