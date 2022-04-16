Altay İstanbul Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig deplasmanlarında oynadığı son beş maçın sadece birini kaybeden İstanbul Başakşehir, aldığı üç galibiyette de rakiplerine gol izni vermedi. Süper Lig'deki son üç maçını 2+ gol yiyerek kaybeden Altay, daha önceki altı karşılaşmanın dördünde kalesini gole kapatmış ve sadece bir mağlubiyet almıştı. Süper Lig'de oynadığı son iki maçı gol yemeden kazanan İstanbul Başakşehir, bu sezon bu şekilde iki farklı 3+ karşılaşmalık seri yakalayan ilk takım olmak istiyor. Süper Lig'de İzmir takımlarıyla oynadığı son beş maçı kazanamayan İstanbul Başakşehir, daha önceki sekiz karşılaşmada sadece bir kez puan kaybetmişti. Bu sezon Altay formasıyla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Leandro Kappel, 18. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasından bu yana gol pası veremiyor. Geçen hafta İstanbul Başakşehir'in Sivasspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada asist yapan Stefano Okaka, bu sezon Süper Lig'de takımının en fazla gole katkı yapan ismi konumunda.

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Süper Lig'de 20+ maça çıkan yerli teknik direktörler arasında en yüksek puan ortalamasına sahip olan çalıştırıcı Emre Belözoğlu.

ALTAY İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altay İstanbul Başakşehir maçı saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.