Altay, Icrypex ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile şirket üst yöneticisi Gökalp İçer ve şirket yöneticileri katıldı.



Anlaşma doğrultusunda firmanın logosu, 2021-2022 sezonunda siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'de giyeceği formaların kolunda yer alacak.



Ekmekçioğlu, yaptığı açıklamada, 18 yıl aradan sonra Süper Lig'de verecekleri mücadelede yanlarında olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ettiğini belirterek, kulüp olarak "Fan Token" projelerine ilerleyen süreçte bir yenisini eklemeyi hedeflediklerini bildirdi.



Icrypex Üst Yöneticisi Gökalp İçer de 107 yıllık köklü kulübün Süper Lig'e tekrar yükselmesini sevinçle karşıladıklarını, bu süreçte Altay'ın yanında olmak istediklerini ifade etti.



Şirket Genel Müdürü Ezgi İçer ise Beşiktaş Erkek Basketbol A Takımı ve Fenerbahçe Engelli Yıldızlar sponsorluklarına Altay'ı da ekleyerek, Türk sporuna güç katmaya devam ettiklerini kaydetti.