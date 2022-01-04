Altay, Hatayspor'dan Muhammed Mert'i istiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Basına ve kamuoyuna... Demirören Grubundan açıklamaBasına ve kamuoyuna... Demirören Grubu'ndan açıklama#Demirören Şirketler Grubu
Maaşım kaça çıkacak İşte kuruşu kuruşuna zamlar...Maaşım kaça çıkacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlar...#İşçi
Volkan Demirelden transfer hamlesi G.Saray ile F.Bahçeyi birbirine düşürmüştü, bonservisiyle...Volkan Demirel'den transfer hamlesi! G.Saray ile F.Bahçe'yi birbirine düşürmüştü, bonservisiyle...#Transfer
Bakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacakBakan Nebati: 20 Aralık tarihi bir milat, herkesin kazandığı bir dönem olacak#Nureddin Nebati
Marketlerde yeni dönem Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildiMarketlerde yeni dönem! Bakanlık duyurdu: Zorunlu hale getirildi#Market
Savunma sanayii için tarihi gün Açılışı Erdoğan yapacak...Savunma sanayii için tarihi gün! Açılışı Erdoğan yapacak...#Milli Muharip Uçak
Okullar kapatılacak mı Bakan Özerden net açıklamaOkullar kapatılacak mı? Bakan Özer'den net açıklama#Bakan Özer
Kimse beklemiyordu, böyle izlediler Balistik füze ateşlendi...Kimse beklemiyordu, böyle izlediler! Balistik füze ateşlendi... #Kuzey Kore
Şule Çetin kişisel bilgilerini delil olarak sunan avukata hapis cezasıŞule Çet'in kişisel bilgilerini delil olarak sunan avukata hapis cezası#ANKARA
Dünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadarDünyada karantina süreleri düşüyor… Doğru süre ne kadar?#Omicron
Ambulans uçakla mecburen İstanbulda Tarihi final öncesi bu da olduAmbulans uçakla mecburen İstanbul'da! Tarihi final öncesi bu da oldu#Beşiktaş
Babamın yalısı vardı Zengin çocuğu olmak zor bir şey...Babamın yalısı vardı! Zengin çocuğu olmak zor bir şey...#Billur Kalkavan
Çok konuşulmuştu Çilem Doğan için son kararÇok konuşulmuştu! Çilem Doğan için son karar#Çilem Doğan
Efsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldüEfsane oyuncunun son sözleri: Ölmeden saniyeler önce dudaklarından o kelime döküldü#Betty White
Çin yine şaşırttı: Ülkeye gelen binlerce kişi mühürlenecek Kapalı bir balonda yaşayacaklar...Çin yine şaşırttı: Ülkeye gelen binlerce kişi mühürlenecek! Kapalı bir balonda yaşayacaklar...#Çin
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Altay, Hatayspor'dan Muhammed Mert'i istiyor

#Transfer#Altay#Hatayspor
Altay, Hatayspordan Muhammed Merti istiyor

Spor Toto Süper Lig’de ara transfer döneminde transfer yasağını kaldırıp kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Altay’ın ligin iddialı ekiplerinden Atakaş Hatayspor’da forma giyen orta saha oyuncusu Muhammed Mert’i listesine aldığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Süper Lig’de ilk yarıda 10 maçta sadece 2 kez ilk 11’de şans bulup, toplam 270 dakika görev alan gurbetçi futbolcunun İzmir temsilcisine gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. 2018-2021 yılları arasında 3 sezon Altınordu’da top koşturan Hollanda doğumlu Muhammed, geçen sezon kırmızı-lacivertli ekiple Play-Off finali deneyimi yaşadı. 

Merkez orta saha, 10 numara ve kanat mevkilerinde görev alabilen 26 yaşındaki futbolcunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Altyapısından yetiştiği Belçika’nın Genk kulübünde profesyonel olan Muhammed Mert, Hollanda’da Nijmegen, Fortuna Sittard, Den Bosch, İzlanda’da ise Vikingur takımlarında forma giydi.

Öte yandan ikinci yarının ilk maçında pazar günü Yukatel Kayserispor’a konuk olacak Altay’da hem sakat hem de sarı kart cezalısı olan sağ bek Cebrail, tedavisi süren stoperler İbrahim ve Murat, Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına giden Gabonlu Poko ve Mısırlı Rayan forma giyemeyecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Altay#Hatayspor

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
Cem Yılmaz tartışması O mu değişti, biz mi değiştik

Cem Yılmaz tartışması! O mu değişti, biz mi değiştik?

#Cem Yılmaz
Fenomenlere gözaltı

Fenomenlere gözaltı

#Twitch