Altay, Hatayspor'dan Muhammed Mert'i istiyor

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Süper Lig’de ilk yarıda 10 maçta sadece 2 kez ilk 11’de şans bulup, toplam 270 dakika görev alan gurbetçi futbolcunun İzmir temsilcisine gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. 2018-2021 yılları arasında 3 sezon Altınordu’da top koşturan Hollanda doğumlu Muhammed, geçen sezon kırmızı-lacivertli ekiple Play-Off finali deneyimi yaşadı.



Merkez orta saha, 10 numara ve kanat mevkilerinde görev alabilen 26 yaşındaki futbolcunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Altyapısından yetiştiği Belçika’nın Genk kulübünde profesyonel olan Muhammed Mert, Hollanda’da Nijmegen, Fortuna Sittard, Den Bosch, İzlanda’da ise Vikingur takımlarında forma giydi.



Öte yandan ikinci yarının ilk maçında pazar günü Yukatel Kayserispor’a konuk olacak Altay’da hem sakat hem de sarı kart cezalısı olan sağ bek Cebrail, tedavisi süren stoperler İbrahim ve Murat, Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına giden Gabonlu Poko ve Mısırlı Rayan forma giyemeyecek.