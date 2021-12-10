Altay Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'de sekiz maçtır kazanamayan ve son iki karşılaşmadan birer puanla ayrılan Altay, üst üste üç beraberliği en son Ocak-Şubat 1997 arasında yaşadı. Son iki Süper Lig maçından puansız ayrılan Hatayspor, profesyonel liglerde üst üste üç yenilgilik bir seriyi en son Aralık 2015-Ocak 2016 arasında 2. Lig'de yaşadı.

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamayan ve son karşılaşmada Adana Demirspor'a 3-1 mağlup olan Altay, sezonun ilk dört iç saha karşılaşmasında 9 puan toplamıştı. İzmir ekibi, bu sezon seyircisi önünde üst üste iki yenilgi almadı. Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu ilk üç maçı üçer gol atarak kazanan Hatayspor, daha sonraki iki karşılaşmayı da 1-0'lık skorlarla kaybetti. Altay'ın Süper Lig'de attığı son dokuz golün altısında Daouda Bamba'nın doğrudan katkısı var.

Bu sezon Süper Lig'de hiçbir oyuncu attığı çalımlar sonrası Leandro Kappel'den daha fazla şut pası veremedi. Altay forması giyen Hollandalı, bu dört oyuncu arasında bu şekilde asisti olmayan tek isim konumunda. Hatayspor bu sezon deplasmanda Saba Lobzhanidze'nin forma giydiği altı Süper Lig maçının dördünde gol sevinci yaşarken, Gürcü oyuncu bu dört karşılaşmada da tabela katkısı yapmayı başardı.

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Süper Lig kariyerinde 52'nci farklı rakibe karşı sahaya çıkmaya hazırlanan Mustafa Denizli, bugüne kadar karşılaştığı 51 takımın 48'ini mağlup etmeyi başardı.

ALTAY HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Altay Hatayspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.