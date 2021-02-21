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GeriFutbol Altay gurbette güldü! Deplasmanda 3 galibiyet...
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Futbol
Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 21.02.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

Altay gurbette güldü! Deplasmanda 3 galibiyet...

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Altay gurbette güldü! Deplasmanda 3 galibiyet...
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Spor Toto 1’inci Lig’de Yeni Adana Stadı’nın açılış maçında Adana Demirspor’u Marco Paixao’nun golleriyle 2-1 yenerek hem tarihi bir galibiyete imza atan hem de üst sıralar için umutlanan Altay, son 7 maçta topladığı 9 puanın tamamını deplasmanlarda elde etti.

Bu periyotta dış sahada Tuzlaspor’u 1-0, Eskişehirspor’u 5-0 ve Adana Demirspor’u da 2-1 yenen siyah-beyazlılar evinde İstanbulspor ve Ankara Keçiörengücü’ne yenildi.

Deplasmanda ise Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Yılport Samsunspor maçlarını kaybeden İzmir ekibi, gözünü salı günü evinde oynayacağı Altınordu karşılaşmasına çevirdi.

Altay gurbette güldü Deplasmanda 3 galibiyet...

Teknik direktör Osman Özköylü, Altınordu ile oynayacakları İzmir derbisinin her iki takım için de oldukça kritik olduğuna vurgu yaptı. Özköylü, "İki İzmir takımı da üst sıraları zorluyor. Zevkli ve çekişmeli bir maça çıkacağız. Zorluk derecesi de üst düzey bir ktarşılaşma olacak. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz" dedi.

 

Altay gurbette güldü Deplasmanda 3 galibiyet...

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