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Altay Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 18 sezon sonra İzmir derbisi!

#Süper Lig#Seohaber#Altay Göztepe
Altay Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda 18 sezon sonra İzmir derbisi

Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda birbirlerine rakip olan Altay ile Göztepe, 18 sezon sonra Süper Lig'de İzmir derbisi heyecanı yaşatacak. Spor severler karşılaşmanın başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. İşte heyecanla beklenen İzmir derbisi öncesi son bilgiler

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Göztepe ve Altay'ın 2002-2003'te Süper Lig'den düşmesinin ardından 2003-2004'ten 2010-2011'e kadar Süper Lig'den uzak kalan İzmir, 2011-2012'de Bucaspor'la 1 sezon Süper Lig'de temsil edildi.

2017-2018'den itibaren Göztepe ile tekrar Süper Lig'de boy gösteren İzmir kenti, Altay'ın da 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmesiyle bu sezon Süper Lig'de 2 takımla yer alıyor.

ALTAY İLE GÖZTEPE PROFESYONEL LİGLERDE 57. RANDEVUDA

Şimdiye kadar 23'ü Süper Lig olmak üzere 27 kez aynı ligde yer alan Altay ile Göztepe, liglerde 56 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Altay'ın 22, Göztepe'nin 13 galibiyeti bulunurken, 21 maç da berabere tamamlandı.

Altay'ın 67 golüne karşılık Göztepe 48 gol kaydetti.

Derbinin golcüleri

İki takım arasındaki rekabette Altay'da 44, Göztepe'de 31 farklı isim gol üretti. Altay adına 7 gol atan siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü İbrahim Akın ile 5 gole ulaşan teknik direktör Mustafa Denizli takımlarına adına en fazla gol kaydeden isimler konumunda bulunuyor.

Göztepe'de ise 7 golü bulunan Fevzi Zemzem ile 5 gol üreten Gürsel Aksel sarı-kırmızılı formayla en çok atan isimler oldu.

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İLK MAÇTA GALİP GÖZTEPE

Profesyonel liglerde ilk kez 1959-1960 sezonunda Süper Lig'de karşılaşan iki ekipten Göztepe, Alsancak Stadı'nda Altay'ı 3-1 mağlup etti. O günkü müsabakada fileleri 2 kez havalandıran Gürsel Aksel, rekabette ilk golü atan isim olurken, sarı-kırmızılı ekibin diğer golünü Rahmi Kaleci kaydetti. Altay'da Ahmet Kulaksız'ın golü mağlubiyete engel olamadı.

İki takımın son olarak 2014-2015'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18 Şubat 2015'te oynadığı ve 2-2 biten karşılaşmada halen Göztepe forması giyen Halil Akbunar sarı-kırmızılı ekip adına 1 gol kaydetmişti.

SÜPER LİG'DEKİ SON DERBİDE TANIDIK İSİMLER

İki takımın Süper Lig'e birlikte veda ettiği 2002-2003 sezonunda 8 Şubat 2003'te oynadıkları ve Altay'ın 2-0 üstünlüğüyle sona eren müsabakada Altay Sportif Direktörü İbrahim Akın ile Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin birbirlerine rakip olmuştu.

Daha önce liglerde çıktıkları 56 müsabakanın 33'ünü Alsancak, 23'ünü Atatürk Stadı'nda oynayan iki takım Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk kez karşılaşacak. Altay ile Göztepe arasındaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

ALTAY GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Altay Göztepe maçı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİK

Süper Lig'de Şubat 2003'ten bu yana ilk kez iki İzmir takımı karşıya karşıya gelecek. Lig tarihindeki İzmir derbilerinde Göztepe'den daha fazla galibiyet alan tek takım Altay. Göztepe'ye rakip olduğu son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Altay, bu karşılaşmaların beşinde kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlı ekip, resmi maçlarda sarı-kırmızılılarla karşılaştığı son 19 İzmir derbisinin sadece birinden mağlup ayrıldı. Göztepe'nin Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşamamış takımlar arasında en fazla mağlup olduğu ve gol yediği rakibi Altay.

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Süper Lig'de iki İzmir ekibinin karşı karşıya geldiği son yedi maçın sadece birini ev sahibi taraf kazanırken; bu süreçteki tek iç saha galibiyetini, Göztepe'yi 4-2 mağlup eden Altay aldı.
Sahasında oynadığı son altı Süper Lig maçının birini kaybeden Altay, puan aldığı beş karşılaşmada toplam 18 gol sevinci yaşadı. Göztepe'nin deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 28 gole sahne oldu.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçta rakip ceza sahalarında topla 88 kez buluşan ve yedi gol atan Altay, daha sonraki iki karşılaşmada aynı bölgede 27 kez topla buluştu ve bir gol sevinci yaşadı. Altay'ın Süper Lig'deki son iki golünü atan Ahmed Yasser Rayan, bu iki golü de oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda kaydetti. Göztepe'nin Süper Lig'deki son maçında attığı iki gole de katkı sağlayan Cherif Ndiaye, daha önce görev yaptığı 16 karşılaşmada aynı sayıda golde pay sahibi olmuştu.

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Göztepe'nin başında çıktığı ilk Süper Lig maçında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Nestor El Maestro, daha önce çalıştırdığı dört takımdaki görevine de ilk iki lig karşılaşmasını kazanarak başladı.

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#Süper Lig#Seohaber#Altay Göztepe