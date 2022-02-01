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Altay, Göztepe derbisiyle yeni sayfa açmak istiyor

#Altay#Özgür Ekmekçioğlu#Süper Lig
Altay, Göztepe derbisiyle yeni sayfa açmak istiyor

Spor Toto Süper Lig’de son 8 maçını kaybeden ve 16 haftadır galibiyet yüzü göremeyen düşme hattındaki Altay’da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, pazar günü oynayacakları Göztepe derbisiyle yeni bir sayfa açacaklarını dile getirdi.

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Sportif direktörlük görevine getirilen Tuna Üzümcü ile birlikte Antalya kampına giderek oyuncuları motive eden Başkan Ekmekçioğlu, "Biz birlikte güçlüyüz. Her zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Konyaspor maçında ilk adımımızı attık, Göztepe maçı ve yeni Teknik Direktörümüz Serkan Özbalta ile birlikte sezona yeniden başlayacağız" dedi.

İttifak Holding Konyaspor maçındaki koreografi ve destek için taraftara teşekkür eden, futbolcuları yenilgiye rağmen tebrik eden Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Altay, 90 dakika içerisinde alınan skorlara endeksli bir kulüp asla olamaz. 108 yaşına gelen kulübümüz, ilkeleri ve değerleri ile Büyük unvanını aldı. Maçlar kazanılır kaybedilir. Bunlar doğal şeyler. Ama bunların hiç biri bizim büyüklüğümüzü artırmaz veya azaltmaz. Biz topluma ne kadar çok dokunabilirsek o kadar daha büyürüz. Bu nedenle bizim büyüklüğümüz 90 dakikaya sığmaz, sığmayacak da" diye konuştu.

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STAT İLE İLGİLİ RESMİ BAŞVURU

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın kulübe devriyle ilgili resmi başvurunun yapılacağını belirten Altay Başkanı Ekmekçioğlu, "Süreç sorunsuz bir şekilde devam ediyor ve günbegün takibi yapılıyor. Yeni bir görev tanımlaması ile yönetim kurulu üyelerimizin asli görevlerinin yanı sıra stat, tesisleşme, sosyal projeler, gelir getirici faaliyetler ve dijital platformların sorumlulukları eklendi. An itibarıyla tüm çalışmalar başlatıldı" dedi.

FUTBOL AKADEMİSİ TESİSLERİ

Lig devam ederken arka planda çok sayıda projenin kurgulandığını belirten Altay Başkanı, Altay Futbol Akademisi Tesisleri arazisinde son aşamaya gelindiğini müjdeledi. Ekmekçioğlu, "Bornova, Torbalı, Sarnıç, Çiçekliköy, Kemalpaşa ve Kaynaklar’da tesise uygun araziler tespit edilip görüşmeleri tamamlandı. Altay Futbol Akademisi, çok önemli bir önceliğimiz. Yüksek Divan Kurulumuz ile birlikte Altay’ın yarınlarını garanti altına alacak bir akademi yapılanmasını kurmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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#Altay#Özgür Ekmekçioğlu#Süper Lig

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