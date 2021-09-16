Altay Göztepe derbisi ne zaman?

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Süper Lig'de 18 yıl sonra oynanacak İzmir derbisinde Altay ile Göztepe 17 Eylül'de karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 5'inci hafta mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

Ev sahibi konumundaki Altay'ın taraftarları için maçın biletleri güney ve kuzey kale arkası 25, maraton doğu tribünü 50, numaralı tribün 250, VIP 500 TL'den satışa sunuldu. Göztepe taraftarı pandemi şartları nedeniyle stadyuma alınmayacak.

Altay'da sakatlıkları bulunan Şilili 10 numara Cesar Pinares ve Mısırlı forvet Ahmed Rayan, Göztepe'de ise tedavileri süren sağ bek Murat Paluli ile Boşnak stoper Marko Mihojevic forma giyemeyecek.

Ligde ilk 2 maçını kazandıktan sonra Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor'a (D) yenilerek düşüşe geçen 6 puanlı 9'uncu sıradaki siyah-beyazlılar, ezeli rakibi karşısında çıkış yakalamaya çalışacak. Evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini alan 5 puanlı 12'nci basamaktaki sarı-kırmızılılar ise 2'de 2 yapmak için mücadele edecek.

Derbide 71 yaşındaki Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile 38 yaşındaki Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ligin en deneyimli ve en genç teknik adamları olarak kozlarını paylaşacak.

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İkinci maçına çıkacak Sırp çalıştırıcı ilk derbi heyecanını yaşayacak.

18 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA

İzmir temsilcileri Altay ile Göztepe, Süper Lig'de 18 yıl sonra karşı karşıya gelecek. En son 8 Şubat 2003 yılında Süper Lig'de kozlarını paylaşan iki takımdan Altay, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan o maçta Altay'ın gollerini İbrahim Akın ve İnanç Gültekin kaydetti.

Altay ve Göztepe o sezon birlikte küme düşerken, sarı-kırmızılılar aradan geçen yıllar içinde amatör kümeye, siyah-beyazlılar ise 3'üncü Lig'e kadar gerileyerek ardından küllerinden doğup Süper Lig'e döndü. İki İzmir ekibi ezeli rekabette en son ise 18 Şubat 2015'te 2'nci Lig'de rakip oldu.

Son randevu 2-2 sona ererken, siyah-beyazlıların gollerini Bedri Can Özdoğan ve Raşit Sevindir, sarı-kırmızılı ekibin gollerini ise Emre Aygün ve Halil Akbunar attı. O sezon Göztepe şampiyonluğa ulaşırken, Altay tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düştü. O maçın kadrosundan Halil, halen takım kaptanı olarak Göztepe forması giyiyor.

6.5 yıl sonra ilk kez karşılaşacak iki kulübün ezeli rekabetinde en farklı galibiyeti Altay, 11 Nisan 2004'te TFF 1'inci Lig'de 6-2'lik skorla almıştı.

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LİGLERDE 57'NCİ KARŞILAŞMA

Altay ile Göztepe, şimdiye kadar profesyonel liglerde 56 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 22, sarı-kırmızılılar ise 13 galibiyet alırken, 21 maç beraberlikle sonuçlandı. İki takım Süper Lig'de 23 kez rakip olurken, 27 kez aynı ligde yer aldılar. 2000-2001 sezonunda 2'nci Lig'de Altay ve Göztepe 4 kez birbirlerine rakip oldu. Altay derbilerde Göztepe'ye 67 gol atarken, Göz-Göz rakip fileleri 48 kez sarstı.