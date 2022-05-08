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Canlı Anlatım: Altay Giresunspor Maçı

#Altay#Giresunspor#Altay Giresun
Canlı Anlatım: Altay Giresunspor Maçı

Altay ile Giresunspor, Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 36. haftasında Altay ile Giresunspor karşı karşıya geliyor.

ALTAY 0 - 1 GİRESUNSPOR

GOL: 28' Umut Nayir

İlk yarı bitti...

İLK 11'LER

Altay XI: Cihan, Cebrail, Björkander, Thiam, Kazımcan, Poko, Zeki, Torrejon, Thaciano, Rayan, Kappel.

GZT Giresunspor XI: Onurcan, Zeki, Alexis, Sergen, Emre, Traore, Flavio, Chiquinho, Muhammed, Diabate, Umut.

Altay Giresunspor maçı, galibiyet geliri elde ederek kasasına katkı sağlamak isteyen iki takım için de önem arz edecek. Kariyerleri boyunca 30 kez karşılaşan iki takım, son 10 maçta sadece 2 kez beraberlikle ayrıldı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Altay Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ALTAY GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

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Süper Lig'in 36'ncı Hafta mücadelesinde Altay, Giresunspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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#Altay#Giresunspor#Altay Giresun

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