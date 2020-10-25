Altay - Giresunspor maçı ne zaman? Altay - Giresunspor maçının tarihi ertelendi

TFF 1. Lig'de Giresunspor'un Altay ile deplasmanda oynayacağı mücadele koronavirüs nedeniyle ertelendi. Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Bu pazar oynayacağımız Altay maçımız rakip kulüpte çıkan covid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi. İşte, maçla ilgili ayrıntılar.

ALTAY- GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMANA ERTELENDİ?

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, hafta içinde oynanan Altınordu maçı öncesinde 9 futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı hatırlatıldı. Giresunspor maçı öncesinde yapılan testlerle bu sayının arttığını belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gelinen noktada A Takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun Kovid-19 testleri pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir."

Futbolcuların dışında teknik direktör Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışanı, 2 malzemeci, saha bakım görevlisiyle birlikte toplam 34 pozitif vakanın bulunduğu belirtildi.

TFF talimatları doğrultusunda yarın oynanması gereken Giresunspor karşılaşmasının ertelendiği bildirildi.

Müsabakanın yeni tarihi henüz netleşmedi. Konuya dair ayrıntılar belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.