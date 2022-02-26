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Altay Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Gaziantep Fk#Altay#Süper Lig
Altay Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Altay Gaziantep FK maçı ile Süper Lig'in alt sıralarında seyreden ev sahibi ekip, yükseliş için şans yakalayacak. Daha önce 19 kez karşılaşan Altay ve Gaziantep FK, son 10 karşılaşmada ise 6 kez beraberlikle ayrıldı. Peki, Altay Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Altay Gaziantep FK maçı ile Süper Lig'de 27'nci Hafta mücadelesi devam edecek. Altay'ın evinde hiç galibiyet elde edemeyen Gaziantep FK, bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Peki, Altay Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

ALTAY GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 27'nci Hafta mücadelesinde Altay, Gaziantep FK'yı konuk edecek. 27 Şubat Pazar günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligde 22 puanla 19’uncu sırada yer alan İzmir temsilcisi, 36 puanı bulunan 10’uncu basamaktaki rakibini yenerek kümede kalma umutlarını korumak istiyor.

Son 19 maçında 14 yenilgi, 4 beraberlik alıp, sadece derbide konuk olduğu Göztepe’yi mağlup edebilen Altay, rakibine ilk yarıda Gaziantep’te oynanan karşılaşmada 4-1 mağlup olmuştu. Siyah-beyazlılar bu yıl kapılarını yeniden açan Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Alsancak’ta çıktığı 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi bu kez kazanıp taraftarının yüzünü güldürmek istiyor. Stoper Murat’ın cezasının sona erdiği Altay’da eksik bulunmuyor.

 

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#Gaziantep Fk#Altay#Süper Lig

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