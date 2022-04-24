Altay Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Muhtemel 11'ler

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Altay Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Sarı Kırmızılı taraftarların yakından takip edeceği karşılaşmada, Volkan Bayarslan düdük çalacak. Peki, son derece heyecan dolu geçmesi beklenen Altay Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

İLK 11'LER

Altay: Lis, Tolga, Thiam, Björkander, Kazımcan, Ceyhun Gülselam, Poko, Zeki, Thaciano, Martin Rodriguez, Ahmed Rayan.

Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Gomis.

ALTAY GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Süper Lig'in 34'üncü Hafta mücadelesinde Altay, Galatasaray'ı konuk edecek.24 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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