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Altay Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Muhtemel 11'ler

#Altay#Galatasaray#Altay Galatasaray Maçı Hangi Kanalda
Altay Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek Muhtemel 11ler

Altay Galatasaray maçı, potadan kurtulmak için son şanslarını kullanacak olan ev sahibi ekip için kritik bir öneme sahip olacak. Ligin bitmesine çok az bir süre kala Galatasaray karşısında 3 puan arayışında bulunacak olan Altay, bu maçtan galibiyet alması halinde 33 puana yükselecek. Peki, Altay Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

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Altay Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Sarı Kırmızılı taraftarların yakından takip edeceği karşılaşmada, Volkan Bayarslan düdük çalacak. Peki, son derece heyecan dolu geçmesi beklenen Altay Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

İLK 11'LER

Altay: Lis, Tolga, Thiam, Björkander, Kazımcan, Ceyhun Gülselam, Poko, Zeki, Thaciano, Martin Rodriguez, Ahmed Rayan.

Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Babel, Gomis.

ALTAY GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

Süper Lig'in 34'üncü Hafta mücadelesinde Altay, Galatasaray'ı konuk edecek.24 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

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