MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAltay, Gabonlu Andre Poko'yu transfer etti
GeriFutbol Altay, Gabonlu Andre Poko'yu transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 02.02.2021 - 01:30 | Son Güncelleme:

Altay, Gabonlu Andre Poko'yu transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Altay, Gabonlu Andre Poko'yu transfer etti
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, en son Göztepe'de forma giyen Andre Poko'yu kadrosuna dahil etti.

Sezon başında Göztepe kadrosunda yer alan ve sarı-kırmızılı ekibin sözleşmesini 24 Kasım 2020'de feshettiği Andre Poko, sezon sonuna kadar Altay'la sözleşme imzaladı.

Türkiye kariyerinde Kardemir Karabükspor ve Göztepe formaları giyen 27 yaşındaki Gabonlu oyuncu, Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 105 maçta 2 gol attı.

Altay, Gabonlu Andre Pokoyu transfer etti

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle