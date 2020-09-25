Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, görevinden ayrıldı

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Bozok'un istifa kararı aldığı belirtildi.

Bozok'un istifasının kabul edildiğinin bildirildiği açıklamada, "Hilmi Bozok'a görevini sürdürdüğü dönemde kulübümüze yapmış olduğu emekler ve hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyer hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.