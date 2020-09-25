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GeriFutbol Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, görevinden ayrıldı
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Haber Giriş: 25.09.2020 - 22:53 | Son Güncelleme:

Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, görevinden ayrıldı

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Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, görevinden ayrıldı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, görevinden istifa etti.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Bozok'un istifa kararı aldığı belirtildi.

Bozok'un istifasının kabul edildiğinin bildirildiği açıklamada, "Hilmi Bozok'a görevini sürdürdüğü dönemde kulübümüze yapmış olduğu emekler ve hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyer hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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