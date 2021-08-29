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GeriFutbol Altay - Fenerbahçe maçı öncesi Mesut Özil şoku
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Futbol
Haber Giriş: 29.08.2021 - 21:12 | Son Güncelleme:

Altay - Fenerbahçe maçı öncesi Mesut Özil şoku

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Altay - Fenerbahçe maçı öncesi Mesut Özil şoku

Süper Lig'in üçüncü haftasında Altay'a konuk olan Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlık yaşadı.

Yeni sezona 2'de 2'yle başlayan iki ekibin mücadelesinde 11'ler açıklanırken sarı lacivertlilerde Mesut Özil'in yokluğu dikkat çekti.

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'nin Altay maçı kadrosunda yer almazken kasığında ağrı hissettiği için maç kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

Zajc'ın yedek kulübesinde yer aldığı müsabakada Mesut Özil, İzmir'e getirilmesine rağmen kasığında ağrı hissettiği için kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin 11'inde ise Altay, Min-Jae Kim, Szalai, Tisserand, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Valencia yer aldı.

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