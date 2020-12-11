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GeriFutbol Altay evinde kral! 7 maçta 14 puan...
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Futbol
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 11.12.2020 - 13:49 | Son Güncelleme:

Altay evinde kral! 7 maçta 14 puan...

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Altay evinde kral! 7 maçta 14 puan...
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TFF 1’inci Lig’de son olarak iç sahada Ankaraspor’u 3-0 mağlup eden Altay, iç saha performanslarına göre ligin en başarılı takımı konumuna geldi.

İzmir’de çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan siyah-beyazlılar, topladığı 14 puanla iç saha lideri oldu. İzmir temsilcisi bu periyotta rakip fileleri 15 kez sarsarken, kalesinde 5 gol gördü. Yılport Samsunspor da evinde 14 puan toplamasına rağmen averajla 2’nci sırada yer aldı. Altay, deplasman karnesine göre ise 11’inci sırada bulunuyor.

İzmir’de Eskişehirspor’u 6-0, Adana Demirspor’u 1-0, Bursaspor’u 3-1, Ankaraspor’u 3-0 mağlup edip, Yılport Samsunspor’la 0-0, Giresunspor’la 1-1 berabere kalan Altay, sadece Balıkesirspor’a 3-1’lik skorla boyun eğdi. Siyah-beyazlılar, İzmir’de deplasman takımı konumunda olduğu derbide ise Altınordu’ya 2-1 kaybetmişti. Öte yandan Altay’da adalesinde çekme olan ligin en tecrübebi ismi stoper İbrahim Öztürk’ün Adanaspor deplasmanına yetişmesi için sağlık ekibi yoğun mesai harcıyor.

 

Altay evinde kral 7 maçta 14 puan...

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