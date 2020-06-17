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Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 13:09,Son Güncelleme:

Altay dış dünyaya kapandı

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Altay dış dünyaya kapandı
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TFF 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayıp, son 6 haftaya ilk 2 iddiasını sürdürerek giren Altay'da sıkıyönetim ilan edildi.

Koronavirüs salgını yüzünden lige verilen 3 aylık ara sonrası bu hafta evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Akhisarspor'la çok önemli bir sınava çıkacak siyah-beyazlılarda, yönetim ve teknik heyet, takımın motivasyonunu bozmamak adına medyada görünmemeyi tercih ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını basına kapatan İzmir temsilcisinin sosyal medya hesaplarından da tesislerdeki çalışmalarla ilgili paylaşım yapılmıyor. Akhisarspor maçını Süper Lig yolundaki en kritik virajlardan biri olarak gören Altay'da oyuncuların moral ve motivasyonunun üst düzeyde olduğu ifade edildi.

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